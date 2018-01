Steve Bannon, der tidligere har været Donald Trumps chefstrateg i Det Hvide Hus, trækker sig fra posten som bestyrelsesformand for det stærkt højreorienterede nyhedsmedie Breitbart News.

Det er uvist, hvorfor Bannon vælger at forlade Breitbart, som han har stået i spidsen for siden 2012.

- Jeg er stolt over, at Breitbart-holdet på så kort tid har formået at opbygge en nyhedsplatform i verdensklasse, udtaler han ifølge mediets hjemmeside.

Den 64-årige Bannon var en af Donald Trumps nærmeste rådgivere i præsidentvalgkampen.

Efter Trumps indsættelse blev Bannon udnævnt til chefstrateg. Han blev samtidig gjort til permanent medlem af det nationale sikkerhedsråd, som er præsidentens øverste rådgivende organ for sikkerheds- og udenrigspolitik.

Senere røg de to uklar, og Bannon forlod Det Hvide Hus 18. august.

De seneste dage har Bannon og Trump igen været på kollisionskurs. Bannon er en af de kilder, som er interviewet til en ny bog om Trump.

I "Fire and Fury: Inside the Trump White House" af Michael Wolff beskrives Trump som halvdoven, uengageret, mentalt ustabil og uegnet til at være præsident.

Bannon lægger navn til flere af de personlige beskyldninger mod Donald Trump, som bogen er fyldt med.

Bannon kritiserer blandt andet Trumps søn og svigersøn for i sommeren 2016 at holde et møde med russere.

Den anklage fik Trump til at sige, at Bannon havde mistet forstanden. I flere tweets har Trump desuden skrevet nedladende om Bannon.

Blandt andet ved at omtale ham som "Sloppy Steve" (sjuskede Steve, red.).

Søndag forsøgte Bannon tilsyneladende at bilægge striden.

I en udtalelse til mediet Axios, sagde han blandt andet:

- Donald Trump, Jr. er både en patriot og en god mand... ...Hans støtte til præsidenten og til hans agenda har været urokkelig.

Bannon understregede også, at udtalelser i bogen ikke var rettet mod Trump, men mod dennes tidligere kampagneleder Paul Manafort.