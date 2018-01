Efter 2-8-afklapsningen søndag i Aalborg var Metal Ligaens førerhold, Herning Blue Fox, på jagt efter oprejsning i hjemmekampen mod Gentofte Stars.

Det lykkedes med en sejr på 3-2, men der skulle et stort comeback i sidste periode til at afværge endnu en skuffelse.

I de sidste ti minutter vendte Herning 0-2 til 3-2.

Trods overvægt i skudstatistikken til ligaens førerhold var det vicemestrene fra Gentofte, som var skarpest i første periode.

Godt midtvejs sendte den erfarne finne Marko Virtala de sjællandske gæster i front, mens man i den anden ende kæmpede hårdt for at holde favoritterne fra fadet.

Det hårde arbejde gav pote, for Herning kunne ikke fremprovokere udligningen.

Anden periode forløb uden scoringer, og da 18-årige Oliver Reuter fordoblede føringen otte minutter inde i tredje periode, duftede det for alvor af en udesejr, da kampen gik ind i de sidste ti minutter.

Det lykkedes Kristoffer Jensen at reducere til 1-2, og så intensiverede Herning presset.

Der skulle blot gå mindre end to minutter, førend hjemmepublikum for alvor fik noget at juble over. Lasse Lassen udlignede til 2-2, og et stort comeback var under opsejling.

Og det kom.

Med 21 sekunder tilbage af kampen fuldendte tjekken Jan Dalecky det flotte comeback. Med en powerplayscoring afsluttede han de ti gyldne minutter, som sikrede Herning en sejr.

Rødovre Mighty Bulls vandt det rent sjællandske opgør mod Herlev Eagles på udebane med 3-2 efter forlænget spilletid.

Sønderjyske måtte helt ud i straffeslagskonkurrence for at slå Odense Bulldogs med 4-3, mens Aalborg Pirates ude vandt 4-1 over Hvidovre Fighters.

Frederikshavn White Hawks lukkede runden af med en målrig hjemmesejr på 7-3 over Rungsted Seier Capital.