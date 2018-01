Når turen får fra Fyn til Jylland er færgen blevet den foretrukne vej for flere.

I hvert fald oplever rederiet Færgen, at flere vælger ruten Bøjden-Fynshav.

I alt blev var 132.777 personbiler med på ruten i 2017, og det er en stigning på 1,9 procent i forhold til 2016, der tilmed også var et år med vækst.

Også antallet af passager, der hopper på færgen har været stigende. I alt gik 343.492 passagerer ombord i 2017. En stigning på 3,7 procent i forhold til 2016.

Ruten passer de, der er på kør selv-ferier, mener salgs og marketingschef hos rederiet Færgen Lindy Kjøller:

- Turen bliver en afslappende pause og en del af ferieoplevelsen, skriver han i en pressemeddelelse.

Han peger desuden på, at Færgen i 2015 indviede en ny AlsFærge, som fordoblede kapaciteten på ruten.

Derudover rummer færgen et stort pendlerområde med gratis wi-fi, så forretningsrejsende har mulighed for at arbejde under overfarten, og ruten er omfattet af Brobizz-ordningen, hvilket har gjort indtjekning nemt.