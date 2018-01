Den danske forsvarsspiller Andreas "AC" Christensen har forlænget sin kontrakt med Chelsea FC for de 4,5 år indtil 2022. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Landstræner Åge Hareide kan dermed se frem til flere kampe på Stamford Bridge, hvis han vil landsholdsspilleren an de kommende år.

Andreas Christensen skiftede til Chelsea i 2012 fra Brøndby. Han var to år i Tyskland som lejesvend hos Bundesliga-klubben Borussia Mönchengladbach, før han i sommer vendte hjem til Chelsea igen.

Dermed kom den nu 21-årige forsvarsspiller til London med både Champions League og landskampe på CV'et, før han tog kampen op i Chelseas centrale forsvar.

Her er det blevet til 22 kampe i år. I forbindelse med forlængelsen modtager danskeren ros på klubbens hjemmeside for sine optrædener og den rolige figur, han har vist i dem.

Selv udtrykker den 21-årige forsvarsspiller, der også er kendt som "AC", glæde over sin form.

- Det føles virkelig godt at skrive under på en ny kontrakt, og jeg er bare glad for at være bundet til Chelsea i fremtiden. Jeg har spillet en del kampe. Jeg nyder klubben, og alt fungerer godt, siger han til Chelseas hjemmeside.

Marina Granovskaia fra klubbens ledelse deler danskerens vurdering af ham selv.

- Kontrakten er en belønning for den fremragende form, som Andreas har vist i den første halvdel af sæsonen, siger hun til klubbens hjemmeside.

- Han viste stort potentiale, da han skrev kontrakt med Chelsea i 2012 og høster nu fordele af den dedikation og professionalisme, han siden har vist.

Andreas Christensen spillede i seks af landsholdets kvalifikationskampe frem mod VM.

En af kampene var det afgørende returopgør mod Irland i playoff-fasen. Her scorede Andreas Christensen et af de fem mål, der sendte Danmark til VM.