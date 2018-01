- Jeg kan lide Oprah, siger præsident Donald Trump, og tilføjer, at han kan slå hende, hvis hun stiller op som demokratisk præsidentkandidat.

Men han tror ikke på, at tv-vært og milliardær Oprah Winfrey vil stille op, fortæller han journalister under et møde i Det Hvide Hus med politikere fra Kongressen.

- Jeg kender hende rigtig godt, siger han.

Det er Oprahs passionerede tale under uddelingen af filmpriser ved Golden Globe søndag, som har udløst intense spekulationer om, at hun vil gå efter præsidentposten ved valget i 2020.

Det var en tale, hvor hun opfordrede kvinder og sorte til at gøre modstand mod overgreb.

Nogle demokrater, der stadig lider under Hillary Clintons chokerende nederlag til Trump i 2016, er brændt varm på idéen om Oprah som præsident.

De sociale medier er også eksploderet med spekulationer om hendes mulige fremtid som USA's leder.

Men der er ikke meget, som lige nu tyder på, at den 63-årige tv-stjerne ønsker jobbet.

- Jeg tror ikke på dette tidspunkt, at hun rent faktisk overvejer det, siger veninden Gayle King, der også er en kendt tv-personlighed.

- Jeg ved også efter i så mange år at have fulgt Oprahs show, at man altid har retten til at ændre mening, siger hun.

En række kommentatorer anbefaler at slå koldt vand i blodet. For det er ikke sikkert, at Det Demokratiske Parti eller landet som helhed er på jagt efter endnu en tv-stjerne oven på Trumps succes i 2016.

Trump blev også kendt over hele USA via tv. Det var gennem serien "The Apprentice" på NBC, hvor han blev berømt for ordene "Du er fyret", når han sparkede endnu en medarbejder ud af sine Trump-selskaber.

Oprah Winfrey har længe været forbundet med Det Demokratiske Parti. Hun førte intens kampagne for at få valgt Barack Obama som præsident i 2008 og har stadig et nært forhold til ham og konen Michelle.

Hendes show har været et af de mest populære i USA. Hun er blevet berømt på at kunne få både høj og lav til at tale ud om deres liv og genvordigheder.

Men hun har lige som Trump ikke nogen tidligere erfaring med politik.