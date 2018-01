En stort anlagt straffesag om bestikkelse er blevet ramt af en forsinkelse, fordi Bagmandspolitiet pludseligt har fundet nyt materiale - herunder cirka 85.000 mails.

Kritisabelt og problematisk er nogle af de ord, som en af forsvarerne bruger om situationen, der er opstået i sagen mod it-koncernen Atea og tidligere ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet.

Til Computerworld forklarer senioranklager Alexander Dzougov fra Bagmandspolitiet (SØIK), at aflysningen af foreløbigt to retsmøder skyldes "it-tekniske problemer".

Efter planen skulle Atea-koncernens øverste direktør, Morten Felding, have afgivet vidneforklaring onsdag, men både denne dag og fredag er nu strøget af rettens kalender.

Retten har besluttet at følge en anmodning fra blandt andre advokat Andro Vrlic, der forsvarer en tidligere it-driftschef i Region Sjælland.

- Retten har for nogen tid siden pålagt SØIK at udlevere mails fra min klients konto. Vi fik cirka 8000 mails i et særligt fil-format. Men vi har flere gange undret os, for det har set ud, som om der manglede noget, siger Andro Vrlic.

Forleden kunne Bagmandspolitiet så konstatere, at der faktisk var yderligere 85.000 mails.

- Det er meget problematisk, at det først kommer frem på dette sene tidspunkt af sagen, siger Andro Vrlic. Han anser det som kritisabelt, netop fordi retten havde givet Bagmandspolitiet et pålæg.

Onsdag vil advokaten og hans klient forsøge at gennemgå i hvert fald nogle af de mange meddelelser for at se, om noget har relevans for straffesagen. Endvidere har politiet også fundet andet nyt materiale om tilblivelsen af en særlig konto, som er blevet et fixpunkt i sagen.

Indtil nu er der gennemført cirka 20 af i alt godt 30 planlagte retsmøder.

Atea anklages for gennem næsten seks år at have bestukket ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet. Formålet skulle være at opretholde et godt kundeforhold. Desuden er syv mænd tiltalt for at yde og for at nyde.

Goderne var middage på restauranter som Geranium, The Paul, Era Ora og andre steder, ligesom der også var rejser til Las Vegas, Florida og Dubai. For eksempel så flere af de tiltalte et Formel 1-løb i Dubai på en såkaldt drengetur, der løb op i 408.000 kroner. De tiltalte nægter sig skyldige.