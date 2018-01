Fanklubben Inferno Odense følger Odense HC trofast, men på udebane er det svært at fylde bussen. Til den kommende Randers-kamp har det været tæt på, at den slet ikke kom af sted.

Håndbold: Inferno Odense er Odense HC's trofaste fanklub, der sender et orange skær over hallerne både ude og hjemme. Men det er ikke lige let at samle en busfuld til udekampene i alt fra Ringkøbing til Falster og Viborg.

- Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært. Vi har mange medlemmer, men de melder sig ikke på til udebaneturene. På hjemmebane er folk begejstrede, men det kræver meget arbejde hver gang vi skal på udebane, forklarer formand for Inferno Odense Anne-Marie Almar.

Odense HC's direktør Mark Jespersen, er også ærgerlig over, at det er svært at samle fans nok.

- Det er skide ærgerligt, hvis man må aflyse udebaneturene, for det betyder noget for klubben og spillerne, at de er med. Omvendt har der været mange af sted i efteråret, så jeg ved ikke, hvorfor vi ikke kan samle folk til Randers.

Når holdet onsdag drager til Kronjylland, bliver det med følgeskab af fanbussen, selvom det krævede et opråb på Facebook fra formanden, hvor aflysning af turen er nævnt som en konsekvens.

- Det her problem er ikke kun til Randerskampen. Op til hver kamp kontakter jeg 50-100 mennesker og forsøger at lokke dem med. De kommer ikke af sig selv. Derudover sørger vi i fanklubben for bus, sandwiches, drikkevarer, billetter og lotteri på turen. Nogle gange spørger jeg mig selv, om det er omsonst at lægge alt det arbejde i det.