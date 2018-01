Nye tal fra Rederiet Færgen viser, at 2017 var endnu et rekordår for Spodsbjerg-Tårs-ruten. Rederiet forventer, at udviklingen vil fortsætte i 2018 på trods af billigere priser på Storebæltsbroen.

- Det er lykkedes os at fastholde et højt antal kunder, og så har et vellykket samarbejde med de lokale kommuner og Visit-organisationer betydet, at vi også får tiltrukket nye. Flere og flere rejser med vores Bizz-løsning og vælger os aktivt til som et alternativ til Storebæltsbroen, siger han.

Indtil den 1. januar var prisforskellen mellem at krydse Storebælt og Langelandsbæltet under 30 kroner. Men ved årsskiftet blev en enkeltbillet over Storebæltsbroen sat ned med 15 procent for brobizz-abonnenter. Det betyder, at en billet nu koster under 200 kroner, mens en tur med Langelandsfærgen koster omkring 265 kroner for en personbil.

- Det er klart, at dét vil få en eller anden betydning for os. Vi sejler i kontrakt med Sund og Bælt, og vi afventer deres svar på, hvad konsekvenserne bliver, siger Lindy Kjøller.

Har I planer om at sænke billetpriserne for at matche Storebæltsbroen?

- Så langt er vi slet ikke kommet. Lige nu kan jeg kun sige, at vi er i dialog med Sund og Bælt og afventer deres svar, siger han.

På trods af de billigere billetpriser på Storebæltsbroen, regner Rederiet Færgen med, at 2018 bliver endnu et år med et stigende antal kunder:

- Vi forventer, at 2018 bliver endnu et rekordår for os. Dog ikke på niveau med 2015-2016, siger Lindy Kjøller.

2018 betyder også nye omgivelser for Rederiet Færgens hovedkontor, som flytter fra Rønne til Svendborg.