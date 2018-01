19-årige Maria Møller Thomsen skal fremover spille i den bedste svenske række for Limhamn Bunkeflo, og Odense Q's formand, René Højgaard Hansen, er stolt over, at den fynske ligaklub kan sende en spiller videre til udlandet.

- Jeg har været utroligt glad for at spille i Odense Q. Jeg har kunnet trænet rigtig meget og fået en masse spilletid på højt niveau, hvilket helt sikkert har gavnet min udvikling. Og så har jeg spillet sammen med en masse dygtige holdkammerater, som jeg har sat enormt stor pris på.

- Jeg har længe haft et ønske om at prøve mig af i udlandet, og jeg glæder mig til de udfordringer og oplevelser, der venter mig i LB07, siger Maria Møller Thomsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

I Odense Q er formand René Højgaard Hansen stolt over at kunne sende en spiller til en udenlandsk klub.

- Det er vi stolte af, og vi er meget glade på Marias vegne. Hun er den anden unge spiller, som vi sender til udlandet siden Odense Q-projektets opstart for halvandet år siden. Maria har udviklet sig stille og roligt de senere år, både i OB-tiden og det seneste halvandet år i Odense Q, hvor hun kontinuerligt har bygget på sit spil. Med tiden har hun fået et større og større ansvar på holdet, som har modnet hende som spiller og rustet hende godt til at tage skridtet videre til Damallsvenskan, siger René Højgaard Hansen.

- Vores koncept er jo en forlængelse af konceptet i Team Odense Q, hvor man i ungdomsregi arbejder målrettet på at udvikle spillere til 3F Ligaen og landsholdene. Den målsætning deler vi i Odense Q, og som seniorklub vil vi samtidig gerne gøre vores bedste for at opfylde de meget ambitiøse spilleres ønsker om at prøve sig af i udlandet.

- Forhåbentlig kan konceptet også bære, at spillere fra udlandet finder det interessant at komme til Odense Q for at spille på højt niveau, mens de fx studerer eller arbejder her i byen. Det væsentligste er jo, at vi får talenterne til at komme til Odense Q, fordi den enkelte spiller kan nå sine fodboldmæssige mål her.

- På den lange bane vil vi derfor også gerne udvikle klubben til at kunne rumme tre seniorhold, så vi bedre kan omfavne bredden og de spillere, der ikke længere har mulighed for at bruge helt så meget tid på fodbolden, siger formanden.