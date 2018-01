Stigende grundvand og forældede vandløbsregulativer er skyld i, at Erik Andreassens juletræsplantage ved Ørbæk er forvandlet til et sumpområde. Det mener han i hvert fald selv. Nyborg Kommune kender ikke til den konkrete sag, men bekræfter, at der er behov for ændringer, hvis man skal komme problemerne til livs.

Græsset knirker, når man træder i det. Vandet pibler op af sprækkerne. Januarfrosten har glaseret den våde jord med et lag af is. Erik Andreassen peger på et par dybe render, hvor vand har samlet sig, og forklarer, at her har den store traktor været kørt fast.

- Jeg har måttet lade over 1000 træer stå i år. Vores maskiner kan simpelthen ikke bevæge sig i området, siger Erik Andreassen.

Problemet er simpelt: Et særdeles vådt efterår har fået grundvandet til at stige til terrænhøjde og har forvandlet Erik Andreassens juletræsplantage ved Ørbæk til en regulær sump. Og selvom juletræerne blot er en sidegesjæft for den 75-årig Erik Andreassen, så er de økonomiske konsekvenser til at tage og føle på.

- Det svinger meget fra år til år, hvor godt det går, men der er ingen tvivl om, at i år er et lavpunkt. Det her kommer minimum til at koste 100.000 kroner, og det er meget for en pensionist som mig, siger Erik Andreassen.