4

Hvad er minusserne ved bitcoins?

Eksplosionen i værdi har puffet til debatten. Er kryptovalutaerne - der er mange andre end bitcoins på markedet, bl.a. ethereum, der har en markedsværdi på mange milliarder dollar - en tiltrængt kæberasler til de magelige og "gammeldags" aktører på finansmarkedet, eller er de det rene vilde vesten, hvor man ikke ved, hvad det, man køber i dag, er værd i morgen?

Nationalbankdirektør Lars Rohde har over for DR sammenlignet med tulipanboblen i 1600-tallet, da prisen på tulipanløg blev et spekulationsobjekt, indtil boblen brast, og markedet faldt sammen. A la boligprisboblen for ca. et årti siden.

- Folk ved ikke, om de er købt eller solgt. De kan ikke bruge det til at spare op i. De kan måske bruge det til transaktioner. Men hvis de ikke kender værdien på forhånd, er det meget vanskeligt. Hvis du bruger danske kroner, kan det også svinge, men det er inden for ganske få procent over en dag, har Lars Rohde bl.a. sagt til DR.

Et andet kritikpunkt er anonymiteten i transaktionerne, der tilskynder til lyssky affærer og bl.a. overtrædelse af de for bankerne skrappe hvidvaskningsregler.