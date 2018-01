Formel 1-køreren Kevin Magnussen følte et negativt pres i sine første år som kører i motorsportens kongeklasse.

Hårde interne kampe om sæderne hos McLaren og Renault pressede danskeren, men efter skiftet til Haas forud for 2017-sæsonen er lykken vendt.

Det siger han i et interview med Autosport.

- Jeg er blevet i stand til at fjerne det pres, der er som Formel 1-kører, og i stedet nyder jeg racerbilerne og løbene.

- Jeg er stadigvæk fokuseret, og jeg arbejder stadigvæk hårdt, men det er meget mere behageligt, når man ikke føler et negativt pres. Det gør alting nemmere.

- Jeg har det godt på Haas-holdet, og jeg nyder at arbejde sammen med de andre på holdet. Der er en god mentalitet, siger danskeren.

Han indledte sin Formel 1-karriere for McLaren med en andenplads i sæsonens første grandprix tilbage i 2014.

Resten af 2014 levede ikke op til de store forventninger på det velrenommerede hold, og danskeren mistede forud for 2015-sæsonen sit sæde til Fernando Alonso.

Først i 2016 kom danskeren for alvor tilbage i Formel 1, da han fik kontrakt med Renault. Det ophold blev dog heller ikke succesfuldt, og holdet droppede Magnussen, som altså endte hos Haas.

- I 2017 har jeg følt mig mere hjemme, og jeg kan bedre se frem til 2018-sæsonen, når jeg allerede kender det hold, som jeg skal køre for, siger Magnussen.

Danskeren samlede 14.-flest point sammen i 2017-sæsonen. Målet er at forbedre det resultat, så han en dag kan komme i spil til et sæde på et af de større hold i Formel 1.

- Selvfølgelig vil jeg sige ja, hvis jeg får chancen for at køre for et større hold. Det drømmer alle om, men indtil da har jeg det godt her, hvor jeg er, siger danskeren.