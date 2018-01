Der kommer snart en rapport om økonomisk udligning mellem kommunerne fra regeringens finansieringsudvalg. Så bør partierne forhandle en aftale om udligning, der kan træde i kraft 1. januar 2019.

Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Han var tirsdag i et lukket samråd om kommunal udligning, som har været kritiseret. Systemet blev senest ændret i 2013, da analyser viste en sammenhæng mellem uddannelse og kommunernes udgifter.

- Vi er selvfølgelig parate til at se på, hvordan vi fremadrettet får det til at fungere ordentligt, der hvor udligningssystemet ikke har fungeret optimalt, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Nordjyske har kritiseret, at Danmarks Statistik i september 2017 påpegede, at tal for udlændinges uddannelse er meget forældede. Derfor skal kommuner i hovedstaden have fået for store tilskud til udlændinge med uddannelse.

Ministeren advarer mod at tage et enkelt tal ud af den komplicerede kommunale udligning.

- Man kan ikke bare trække i en automat og sige, at hvis man ændrer et lille kriterium, så kan man se, hvad kommunen havde fået i stedet, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

I efteråret 2017 fremlagde Danmarks Statistik nye tal for indvandrernes uddannelse. Tallene peger på, at konsekvenserne i udligningssystemet er større end ventet.

- Man skal gøre det, vi hele tiden har planlagt: Se på spørgsmålet og ændre det ved den justering af udligningssystemet, som skal ske med virkning fra næste budgetår, siger ministeren.

Kommuners udgifter udlignes dels nationalt, dels i hovedstaden. Ministeren vil ikke oplyse, hvor stor en reform han ønsker.

- Jeg kan ikke sige, hvad udspillet og aftalen, vi vil indgå, indeholder. Men jeg har et ønske om at få løst den problematik, vi har diskuteret i dag. Det kommer vi med forslag til at løse, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.