Nr. Lyndelse: Byggeriet af Carl Nielsen Legepark i Nr. Lyndelse skal i gang inden alt for længe, hvis det skal blive til noget. Sådan lyder det fra Michael Skov Hansen, der er daglig leder på aktivitetshuset Skullerodsholm og initiativtager til den ambitiøse legepark.

Han afventer i øjeblikket at få de nødvendige byggetilladelser og andre tilladelser på plads, så etableringen af parken kan komme i gang.

- Men vi skal gerne i gang meget snart, for der er en deadline på midlerne fra LAG SØM (den statsfinansierede såkaldte Lokale Aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn, red.). Hvis projektet ikke står færdigt i marts 2019, så bortfalder de midler, forklarer Michael Skov Hansen.

Legeparksprojektet vandt i 2015 den samlede pulje på 500.000 kroner, da kommunen første gang eksperimenterede med et såkaldt borgerbudget, hvor borgerne skulle stemme om, hvilke udviklingsprojekter, der skulle have kommunal støtte. Siden er der stiftet en forening, der skal stå for selve opførelsen af legeparken, og projektet har fået tilsagn om støtte fra Den Faberske Fond, Nordea Fonden, LAG SØM og Realdania. I alt er projektet inklusive 1500 timers frivillig arbejdskraft budgetteret til at koste to millioner kroner.

I 2017 blev projektet tildelt en årlig kommunal driftsstøtte på 350.000 kroner i årene fra 2018-2020. Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes nytiltrådte økonomiudvalg besluttede på mødet mandag at indstille en tillægsaftale til den eksisterende drifts- og brugsaftale med Skullerodsholm Aktivitetshus til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Tillægsaftalen omfatter specifikt den nye legepark, og det pointeres blandt andet af politikerne i Økonomiudvalget, at der skal være en tydelig adskillelse mellem økonomien i Carl Nielsen Legepark og Skullerodsholm Aktivitetshus.