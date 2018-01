- Jeg har presset min krop hårdt i lang tid, så man kunne næsten ikke undgå at blive syg på et eller andet tidspunkt. Men jeg er ved at være helt klar igen, og jeg glæder mig til at revanchere min Nykøbing-kamp og vise, at jeg er på toppen igen og klar til at præstere, som jeg gjorde ved VM.

For det andet er Heindahl ovre en solid omgang sygdom, der svækkede "sugekoppen" markant mod Nykøbing - et øgenavn, hun fik under VM-slutrunden i december som reaktion på hendes fantastiske evne til at suge alle bolde op i labberne.

- Jeg glæder mig helt vildt til at spille mod Randers. Det bliver helt specielt for Mie (Højlund, red.) og mig. Det var sjovt at møde sit gamle hold i Odense, men det bliver ekstra sjovt, når det er i de omgivelser, hvor jeg har brugt fire år af mit liv, forklarer stregspilleren, der har spillet i Randers HK fra 2013-2017.

Håndbold: Der er glædeligt gensyn i mere end en forstand, når Odense HC onsdag sætter håndboldskoene i Arena Randers. Ud over en storsejr på ti mål sidst de to hold mødtes, bliver det en kamp, hvor Althea Reinhardt er tilbage på banen efter en mindre skade i benet, og Kathrine Heindahl er ovre sygdom.

I Odense HC's seneste opgør mod Randers blev det til en storsejr på 30-20, og Kathrine Heindahl har opskriften på, hvordan det kan blive til point igen.

- Sidst vi mødte dem, pressede vi dem helt vildt på tempo, og det skal vi gøre igen. Så skal vi vise, at vi er klogere og mere fysiske end dem - og undgå deres giftige kontrafase, siger Heindahl og fortsætter:

- Vi skal simpelthen tvinge dem til at kæmpe for hvert eneste mål.

Bo Rudgaard peger også på kontrafasen som randrusiansk gift mod et tungere Odense-hold.

- Vi oplevede deres kontrafase i en periode i anden halvleg, da vi spillede mod dem sidst, og den kan gøre ondt. Vi skal simpelthen være skarpe hele vejen igennem for ikke at åbne op for den pose, forklarer han.

I kampen mod Nykøbing Falster var spillet præget af et ubeslutsomt forsvar og uskarpe afslutninger. Efter i en periode at have været bagud med syv mål, lykkedes det de orange at pynte på stillingen til 28-31, og nederlaget har givet Heindahl endnu mere lyst til at præstere i kampen mod Randers.

- Siden Nykøbing-kampen har vi set en del video på os selv - især forsvarsspillet, og prøvet at finde hinanden igen efter lang tid, hvor vi ikke har spillet sammen. Men det handler det om ikke at dvæle ved nederlagene. Det er træls at tabe, men det giver altså også en endnu større sult på at tage to point.

Assistenttræneren bakker op:

- Vi ved, at det er Randers - i Randers, og det er et godt hold. Vi skal have forsvaret op på samme niveau som inden jul, men det tror jeg også på, at vi kan.

De to hold mødes klokken 18.30 i Arena Randers.