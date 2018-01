Asperup: Det er gratis at tage en bog, og der er flere hundrede at vælge imellem i den nye byttecentral, som en gruppe frivillige i Båring-Asperup står bag. Bogreolen er placeret i foyeren hos Daglig'Brugsen i Asperup og har fået navnet Daglig'Biblioteket.

Ebba Tornøe har påtaget sig rollen som chefbibliotekar og sørger for, at der bliver fyldt op med nye bøger, ligesom hun skifter de titler ud, som står for længe uden at blive taget.

- Vi er utrolig glade for at få lov at være i brugsen, det betyder jo, at folk har adgang til bøgerne i brugsens lange åbningstid hver dag hele ugen, siger Ebba Tornøe og lover, at der vil være skønlitteratur til både voksne og børn.

Dagli'Biblioteket blev indviet ved en lille sammenkomst tirsdag eftermiddag, hvor brugsens kunder blev budt på champagne og chips skænket af Dagli'Brugsen.