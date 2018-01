Lokaldebat

Lokaldebat: Svar til René Jørgensen på indlægget "Er Keld Vidkær politisk tonedøv".

Da jeg havde læst indlægget, må jeg blankt erkende, at jeg et øjeblik blev radikal. Jeg vidste faktisk ikke, om jeg skulle grine eller græde. Det blev så til et lidt overbærende smil. Men samtidig slog en lidt frygtelig tanke mig. For en hel del år siden, blev Dansk Folkeparti ofte kaldt et parti med ganske mange "landsbytosser". Det udtryk er det godt nok længe siden, man er stødt på, men med svaret fra René Jørgensen og DF's handling i forbindelse med konstitueringen (af kommunalbestyrelsen efter valget i november, red.), er der da en overhængende risiko for at udtrykket vil genopstå - i hvert fald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Om jeg må komme med et lidt forsigtigt forslag til René, vil jeg anbefale ham, at han fremover skriver under pseudonym. Brug gerne forkortelsen k.s (Karl Smart). Jeg spurgte ind til udgifter til flygtninge i kommunen. 21,3 millioner kroner er kommunens del, men også her var svaret fra René Jørgensen af en sådan karakter, at pseudonymet k.s skulle have været brugt. Jeg drister mig alligevel med to simple spørgsmål: Hvor meget betaler FMK til boliger ud over det fastsatte fra Udlændingestyrelsen? Hvor mange jobparate er ikke kommet i job? Hvad koster de kommunen? Måske skulle spørgsmålene rettes til Åge Priisholm. Klarer du lige det k.s.?

Jeg vil lige gøre færdigt vedrørende Søren Clemmensen. Jeg er helt overbevist om, at det røde kabinet i fuld enighed har placeret Søren Clemmensen på intet sigende poster, samt udråbt ham til "Store Stygge Ulv". Det vil glæde mig og mange andre, om Søren, modsat tegneserien, ville få alle grisene i sækken og få den snøret godt til.