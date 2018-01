Det sker som altid i lokalrevyen, som med særdeles ujævne mellemrum bliver stablet på benene - og scenen - i Ørbæk. Denne gang - lørdag den 17. marts - er det nu kun et år siden, der blev gjort læsterligt grin med borgermusikken, men Ørbæk Revy 2016 kom efter en lokal-satirisk tørkepause på hele fire år. Forinden da var traditionen at holde revy hvert andet år.

Ørbæk: Skal der ikke snart være revy i Ørbæk? Jo, det skal der da! For det foretagsomme entreprenør-makkerpar Ejner og Åge er så klar til at gøre grin med Ørbæk og omegn.

Poul Bæk fra revyholdet oplyser, at der for tiden bliver tænkt og skrevet, kasseret og skrevet igen rundtom i hjemmene hos de lokale revyforfattere, som er Erik Ploug Sørensen, Mikkel Grubbe Hansen, Kenneth Jørgensen, Jens Mortensen og Torben Konradsen.

- Vi venter at have teksterne nogenlunde klar i slutningen af januar. Vi har haft et par møde sidste år, men vi har det nu bedst med at have det hele helt frisk op til selve revydagen, siger Poul Bæk.

Det handler naturligvis om aktualitet, for sådan er revy jo også. Her er det så, at Poul Bæk har et lille hjertesuk.

- Vi synes ikke rigtig, at byrådsvalget blev det, vi havde håbet. Det var desværre lidt kedeligt. Ikke som for fire år siden! siger han med tanke på Jan Reimer Christiansens spektakulære partihop.