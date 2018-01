Eks-OB'er Frederik Tingager klar over, at han skal have tålmodighed, før han bliver stamspiller i Braunschweig

FODBOLD: Den tidligere OB'er Frederik Tingager er havnet i træningslejr i spanske Benahavis, selv om Eintracht Braunschweigs trup måtte bruge et to forsøg på at mellemlande i Zürich på grund af heftig orkan over Alperne.

I truppen rager Tingager op som Matterhorn med sine 1,98 meter og er dermed truppens højeste, men selve hovedspillet er ifølge den tidligere OB'ers interview med Braunschweiger Zeitung blot en af hans styrker.

- Jeg har talt med træneren (red.: Torsten Lieberknecht) og manageren (red.: Marc Arnold), og de har en klar plan til mig. Derfor ser jeg mig sindsro frem på de næste måneder. Jeg har naturligvis visse forestillinger og som alle fodboldspillere vil jeg spille så meget som muligt. Men jeg er også bevidst om, at jeg specielt i starten må have tålmodighed. Jeg er glad for at have fået chancen hos Eintracht og jeg vil forsøge at arbejde hårdt. Så skal jeg nok få mine kampe, siger han til avisen.

- Eintracht har to gode og 2.liga-erfarne stoppere i Gustav Valsvik og Steve Breitkreuz. Er du ikke bange for konkurrencen?

- Nej. For da jeg skiftede fra Holbæk til OB for to år siden, stod jeg i en lignende situation. Da var jeg også den nye spiller og måtte i første omgang stille mig bagest i køen. Men i det sidste halvandet år var jeg stamspiller i Odense. Jeg er sikker på, at hvis jeg er tålmodig og arbejder hårdt, så skal jeg nok få min chance på et tidspunkt, svarer Frederik Tingager.

Tingager er 24 ligesom Gustav Valsvik, der er en typisk defensivstopper, norsk A-landsholdsspiller og med 1,95 meter kun tre centimeter mindre end Tingager. Nordmanden kom i 2016 fra Strømsgodset og har kontrakt i Braunschweig til sommeren 2020.

Snart 26-årige Breitkreuz havde spillet samtlige 35 kampe for Erzegebirge Aue i sæsonen før, da han i sommeren 2017 kom til Braunschweig, hvor han også er bundet til sommeren 2020 præcis som Tingager.