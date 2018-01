Det våde vejr til Røverfesten 2017 var ifølge røver-formanden skyld i, at man fik et underskud på 38.000 kroner. Regnskabet for 2018 skal se bedre ud, for der er ikke råd til så store underskud to år i træk.

90.000 kroner. Så meget lød det budgetterede overskud for Røverfesten i 2017 på. Sådan endte det dog langtfra. Regn og en dyrere plads end forventet betød, at det i stedet endte med et underskud på 38.000 kroner. - Regnskabet var noget af en bet at få. Det var dyrere at leje telte, end vi havde håbet på. Fordi der kom så meget regn, måtte vi etablere en sliske nede bagved, hvor kræmmerne skal køre op. Det kostede 30.000 kroner. Vi skulle også leje køreplader og tagrender til telte, og samtidig var der nogle sponsorater, vi ikke fik, som vi plejer at få, siger formand for Røverfesten Allan Nielsen. Røverfesten Den første Røverfest fandt sted lørdag 12. og søndag 13. august 1964.Det var Vissenbjerg-Bred Idrætsforening, Vissenbjerg Gymnastikforening, Skalbjerg Boldklub, Andebølle Gymnastikforening, Bred Borgerforening, Vissenbjerg Skytteforening og sognerådet i Vissenbjerg, der samarbejdede om den første byfest.



Det lå lige for at kalde den for Røverfesten med slet skjul henvisning til de kendte og frygtede røvere fra Vissenbjergskovene.



Formålet med Røverfesten var at skaffe midler til en ny idrætshal ved idrætspladsen nord for Præsteskoven. Underskuddet fra 2017 dækkes af kassebeholdningen. - Vi havde overskud året forinden, så der var lidt at trække på. Men vi har ikke råd til at gøre det igen. Vi har taget højde for dårligt vejr i det nye budget. Vi har også sparet lidt telte væk, og slisken er permanent, så den skal vi ikke bruge penge på igen, siger Allan Nielsen.

Mangler ansvarlig