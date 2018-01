Svendborg: Frost på bilruderne kan være nok så irriterende i sig selv, men en 34-årig kvinde forbander højst sandsynligt den irriterende vinterfølge mere end andre.

Mandag morgen havde hun nemlig ikke skrabet sin bil nok til, at politiet kunne se gennem fingre med det. På Østre Skolevej blev kvinden nemlig stoppet med is på store dele af forruden, mens sideruderne blot var skrabet for is midt på, og derfor blev hun sigtet for at køre uden afisede ruder.

Vagtchef hos Driftscenter Svendborg ved Fyns Politi Hans Erik Brendholm oplyser, at straffen for at køre med is på ruderne enten er en bøde eller en betinget frakendelse af kørekortet. (jdr)