Langeland: Arno Kruse, der blev valgt ind for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i november, er ramt af sygdom og kommer derfor til at være fraværende i det kommunalpolitiske arbejde.

Det skriver han i en mail til borgmesteren og kommunaldirektøren mandag den 8. januar.

"Som en følgevirkning af min blodprop i hjertet den 30. september blev jeg indlagt den 20. december 2017 på Svendborg Sygehus og efterfølgende overflyttet til OUH, men fik lov til at komme hjem nytårsaften, hvor jeg nu er under behandling", skriver Arno Kruse.

Han forklarer, at der er tale om såvel et ualmindelig højt blodtryk (202 over 92) som et ualmindelig højt nyretal. Følgevirkningerne skyldes formentlig en manglende udskylning af den kontrastvæske, der blev anvendt i forbindelse med Arno Kruses ballonudvidelse i september.

"Jeg skal derfor anmelde forfald indtil videre på grund af sygdom i forbindelse med deltagelse i det kommunalpolitiske arbejde, men håber naturligvis at være fit for fight igen hurtigst muligt", skriver han i mailen.

Formand for Socialdemokratiet på Langeland Lisa Pihl Jensen oplyser, at Joan Kate Pedersen, der har været første suppleant hele sidste periode, vil blive indkaldt som suppleant for Arno Kruse.