Læserbrev: "Fakta er, at GAFA repræsenterer den måske største revolution i menneskehedens historie. Selv om de måske ikke samarbejder sammen, breder de sig som blæksprutter parallelt over jordkloden: Ved, med kunstig intelligens, at styre og kontrollere den digitale infrastruktur".

Altså, rent sprogligt er det jo noget vrøvl: GAFA står godt nok for Google, Apple, Facebook og Amazon, men ... sat sammen til GAFA står det i ental, og derfor må det hedde faktum. Og at de ikke direkte "samarbejder sammen", har jeg det fint med. Til gengæld ser det spøjst ud i mit indre blik, hvordan en mængde blæksprutter lægger sig i parallelle linjer ud over kloden.

Men mon ikke der menes, at de fire store lægger sig som en kæmpe blæksprutte ud over jorden, der med sine fangarme suger data til sig for at styre og kontrollere den infrastruktur? Og det ved hjælp af kunstig intelligens. AI - Artificial Intelligence.

Nu er vi jo knap nok blevet enige om, hvad intelligens er. For nogle er der helt op til otte, som Gardner, der p.t. overvejer den niende: eksistentialistisk intelligens. Andre holder sig til Generel Intelligens. Et af problemerne ved definitionerne er, at det ofte er evnerne, man finder frem: Mange tests ville udelukke blinde og døve, og det modbevises på smukkeste vis af Helen Keller, der som to-årig blev blind og døv på grund af skarlagensfeber. Først som syv-årig lærte hun, at ord giver mening, som 24-årig gennemførte hun college, stadig blind og døv. Så min definition af intelligens efter henved 30 år som lærer heraf de fleste i specialklasser er: Modet til at gøre erfaringer og evnen til at lære af dem. Så må andre hitte ud af at lave en test derudfra.

Den såkaldte Artificielle Intelligens burde egentligt betegnes Alternativ Intelligens. Den tager nemlig kun lige præcis det med, som kan bruges til en specifik opgave: en verden defineret på matematiske præmisser. Alt, hvad der kan måles og vejes. Det kan man bygge algoritmer op omkring. Og det er altså ikke nok. Ikke nok til at forstå hverken mennesker, dyr eller planter. De kan nemlig alle føle smerte, ubehag, empati endda. Planter kan meddele naboplanten, at der er insektangreb på vej; majsplanter kan tilkalde hjælpetropper i form af nematoder, hvis de angribes af rodgnavende biller.

Altså, indtil Monsanto ødelagde den evne ved at pille ved generne. Når grådigheden overvinder en, glemmer man at se sig for, og det er ret uintelligent. Men at bruge sine sanser til at føle med også for andre, det er ret intelligent. Så får man nemlig forbundsfæller. Og så klarer man sig, selv om man skulle blive blind og døv: Helen Keller fik Præsidentens frihedsmedalje, og døde i 1968 som 84-årig.