Debat: Kammerateri på de kommunale gange

Læserbrev: Hvad skal der til, før embedsmænd i kommunen kan blive fyret på gråt papir og ikke blot blive omplaceret? Holder politikkerne hånden over embedsmændene? Det er spørgsmål jeg stiller mig selv, læserne og kommunalpolitikkerne i Svendborg.

Gang på gang læser vi om embedsmænd i Svendborg Kommune, der træffer dårlige, og måske ligefrem, ulovlige beslutninger. Senest kan vi læse om tåsingemøllerne i Fyns Amts Avis 6. januar, som har fået en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der sagde, at det var ulovligt at opsætte vindmøllerne, og alligevel udstedte embedsmændene en tilladelse.

Beslutninger som oftest kan ende med at koste borgerne millioner af kroner, og som ingen konsekvenser har for den enkelte embedsmand. Havde sådanne beslutninger været truffet på det private arbejdsmarked, ville der definitivt hænge en fyreseddel i luften.

Det er på tide, at der bliver konsekvenser for disse store fejl og til tider direkte ulovligheder som embedsmænd begår. Der trænger til at blive ryddet op på gangene i Svendborg Kommune. Og ligesom på det private arbejdsmarked, så skal der ikke gives nogen former for kompensation ved en fyreseddel.