En 54-årig mand udeblev endnu engang fra retssagen mod ham om mandatsvig og skyldnersvig for over 10 millioner kroner. Han kan angiveligt ikke møde i Retten i Odense, fordi en kommende retssag i Thailand betyder, at han ikke må forlade landet.

Der var gabende tomt på stolen i midten af retssalen, da Retten i Odense tirsdag skulle behandle en sag om mandatsvig og skyldnersvig - begge dele af særlig grov karakter ifølge anklagemyndigheden. - Vi mangler en hovedperson. Det er sket før, konstaterede retsformand og juridisk dommer Karin Bøgh Pedersen tørt. Retssagen skulle være begyndt i oktober 2014, men er blevet udsat flere gange. Den tiltalte 54-årige mand, som var direktør i et forhenværende Odense-selskab, opholder sig i Thailand, og det har været vanskeligt at få forkyndt anklageskriftet for ham, ligesom en kommende retssag mod ham i Thailand førhen har betydet, at han ikke måtte forlade landet.

Manden er tiltalt for uberettiget at have trukket 8,6 millioner kroner ud af selskabet i perioden 1. februar 2005 til 3. september 2009, ligesom han senere i april 2011 skal have snydt konkursboet for 2,1 millioner fra salget af hans hus i Thailand. Det var kuratoren, der i sin tid startede sagen, da vedkommende mente, at noget ikke stemte. Selskabet, der havde adresse i Odense, blev erklæret konkurs i december 2010 og først endeligt opløst i august 2016.

Risikerer anholdelse