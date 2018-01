OB's Jeppe Tverskov nægter at have haft dialog med Silkeborg

FODBOLD: Sport Fyn oplyste i fredags, at Silkeborg IF havde været stærkt interesseret i at tilknytte OB's Jeppe Tverskov i dette transfervindue og, at der havde været en dialog mellem Jeppe Tverskov og Silkeborg IF.

Ifølge Sport Fyns midtjyske kilde var Silkeborg "meget tæt på Tverskov", men Silkeborg havde "ikke penge til hans løn" og den sportslige afdeling i Silkeborg havde været ærgerlig over det. Men sagen var lukket i fredags.

Men nu pointerer Jeppe Tverskov gennem sin storbror Asger Tverskov, at Jeppe selv på intet tidspunkt de seneste tre år har været i dialog med Silkeborg om en transfer. Han repræsenterer sammen med Jeppe selv og hans agent Michael Johansen OB-spilleren.

- Hverken Jeppe, Michael eller jeg har haft kontakt med Silkeborg IF om en transfer fra OB, siger Asger Tverskov til Sport Fyn.

- Ingen af os har dermed forhandlet økonomiske betingelser med Silkeborg IF, hvilket ville være en overtrædelse af både overenskomsten samt hans kontrakt med OB. Dog fremstilles det som om, at Jeppe har gjort netop det, mener Jeppe Tverskovs storebror, der tilføjer:

- Jeppe er ikke utilfreds med at spille for OB eller på vej væk derfra, slutter Asger Tverskov.

Han er irriteret over, at historien giver et dårligt indtryk af Jeppe i forhold til klubben og dens fans.

Sport Fyns kilde formildede sine oplysninger to dage efter OB's salg af Frederik Tingager til Eintracht Braunschweig. Indtil da var Jeppe Tverskov i konkurrence med Kenneth Emil Petersen og netop Frederik Tingager i kampen om de to stopperpladser.

Transfervinduet er åbent indtil 31. januar og lige nu har OB kun de to stoppere Jeppe Tverskov og Kenneth Emil Petersen i truppen, selv om Joao Pereira også kan bruges som sådan, men næppe er i direkte konkurrence med de to.

OB's sportsdirektør Jesper Hansen sagde for nylig til Sport Fyn, at klubben gerne ville have ventet med at sælge Frederik Tingager frem til sommer. Men OB kunne ikke stå i vejen for Tingager på grund af det gode tilbud Braunschweig kom med.