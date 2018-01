Er det lidt for sjældent, at du får bevæget dig ned i motionscenteret eller løber den ugentlige tur? Bare rolig, du er langt fra alene. Hvis det samtidig kniber med at nå rengøringen, er der flere grunde til at kombinere de to ting.

For støv hæmmer faktisk dit fedttab. Det er ny viden og måske den bedste årsag til at få trænet. Hvis du er en af de mange, der trods ihærdige forsøg stadig ikke får prioriteret din træning, så se videoen og få fysioterapeuten råd til, hvordan du både får et rent hjem og en sundere krop med en noget anderledes workout.