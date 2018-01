tv-gudstjenester

Fredericia - I 2009 var DR-kirken på besøg i Christianskirken. Dengang hørte det sjældenhederne, at Danmarks Radio tog ud til landets kirker for at optage gudstjenester.

Der bliver optaget fire gudstjenester med kirkens præster, Eva Jerg, Elin Skoven og provst Børge Munk Povlsen. Desuden kommer biskop Marianne Christiansen og står for en prædiken.

Alle er velkomne til at medvirke til optagelse af gudstjenesterne. . Der bliver afviklet to den 25. januar og igen to den 26. januar. Hvis man vælger at deltage i to på en eftermiddag og aften, er der også en omgang aftensmad i pausen mellem de to gudstjenester. Musik er en stor del af Christianskirken, og det vil der også blive lagt vægt på i gudstjenesterne, der optages til tv. Den Danske Salmeduo med kirkens organist Hans Esbjerg og Christian Vust vil medvirke. Det samme gør Christianskirkens Drenge- og Mandskor. En kommende konfirmand bliver døbt ved en af gudstjenesterne, ligesom det er planen, at forældre og børn fra salmesang skal komme med et indslag.