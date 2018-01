spildevand

Miljøstyrelsen har godkendt en ansøgning fra Shell om, at der via olierørledningen kan sendes spildevand til havneterminalen på Skanseodden og derfra på skib til Kalundborg.

Fredericia: Så er der givet grønt lys fra Miljøstyrelsen til, at der både i år og næste år med kan udskibes millioner af liter spildevand fra Shells havneterminal.

Spildevandet er restprodukt fra transporten af olie fra Nordsøen og har et kemisk indhold, som gør, at det vil ødelægge kemien i Fredericia Centralrenseanlæg, hvis det afleveres urenset der.

spildevand

Siden sommeren 2017 har Miljøstyrelsen accepteret, at der udskibes spildevand, og den tilladelse er nu forlænget frem til 2019.

For at mindske eventulle lugtgener vil spildevandet blive tilsat kemikalier, og luften vil blive renset under lastningen til skib. Udskibningen af spildevand vil foregå cirka en gang pr. måned.

Hvis man ønsker at klage over godkendelsen, så skal det ske inden 5. februar, og det koster 800 kr. for private og det dobbelte for virksomheder.