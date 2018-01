Columbus Blue Jackets med Oliver Bjorkstrand vandt i Toronto over Frederik Andersen og co. efter et comeback.

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand trak det længste strå, da han natten til tirsdag stod over for en af sine danske kolleger i verdens bedste liga for ishockey, NHL.

Sammen med Columbus Blue Jackets var han på besøg hos Toronto Maple Leafs, der havde danske Frederik Andersen på mål.

Og det endte med en 3-2-sejr til Columbus efter et sent comeback, der sendte kampen i forlænget spilletid.

22-årige Bjorkstrand noterede sig hverken for mål eller assister i kampen.

Frederik Andersen endte med en redningsprocent på 90,9 efter at have reddet 30 ud af Blue Jackets' 33 forsøg på mål.

Hjemmeholdet fra Toronto bragte sig i anden periode foran med to scoringer, og den føring holdt helt indtil knap fem minutter før tid.

Her blev et Blue Jackets-langskud rettet af tæt ved mål. Pucken blev sendt højt op i luften og hele vejen over Frederik Andersen, der mistede pucken af syne og dermed ikke kunne afværge reduceringen.

Kort tid efter var udligningen en realitet, da Pierre-Luc Dubios med under tre minutter tilbage hamrede pucken ind bag den danske målmand.

I forlænget spilletid afgjorde Blue Jackets' Artemi Panarin sagerne, da han blev spillet fri foran mål og let kunne sende pucken i mål.

Med sejren har Bjorkstrand og co. 53 point efter 44 kampe. Det rækker til en femteplads i Eastern Conference. Lige over dem ligger Maple Leafs med præcis lige så mange point og kampe.