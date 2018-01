En bagagemedarbejder i Sydney er idømt 33 års fængsel for at smugle 100 kilo kokain uden om kontrollen.

En tidligere ansat i den internationale lufthavn i Sydney er idømt en fængselsstraf på 33 år for at hjælpe sydamerikanske narkogangstere med at smugle mindst 100 kilo kokain ind i Australien.

Det skriver avisen The Daily Telegraph.

Anthony Robert Parker, som manden hedder, blev belønnet fyrsteligt for at få kokainen ført uden om lufthavnens sikkerhedstjek.

En del af pengene brugte han på ferier i Europa og USA, dyre smykker samt til at bygge et nyt hus.

Men der var stadig en stor sum penge tilbage.

Under en ransagning af hans bolig i Sydney fandt politiet fundet fem millioner australske dollar (næsten 25 millioner kroner, red.) gemt under en trappe.

Som tekniker i lufthavnens bagageafdeling havde Parker direkte adgang til rullebåndene. Det gav ham mulighed for at fjerne sportstasker fyldt med kokain, der kom med fly fra Santiago de Chile.

Taskerne transporterede han derefter uden at vække opsigt gennem lufthavnen på en buggy og afleverede dem til en ukendt person.

Ifølge australsk politi fik Parker på den måde smuglet mindst 100 kilo kokain ind til en værdi på næsten 19 millioner australske dollar.

Men i 2014 begyndte nettet at stramme sig om Parker, da en sportstaske i en stikprøvekontrol viste sig at indeholde kokain. Fem måneder senere blev han anholdt.

I december blev han dømt til 33 års fængsel. Først efter 22 år kan han søge om at få straffen afkortet.

- Enhver, som tilbringer tid i denne ret, kender til de skader, som dette stof påfører menneskers liv, sagde dommer Deborah Sweeney ifølge The Daily Telegraph.

Trods udsigten til at tilbringe de kommende årtier bag tremmer har Parker holdt tæt med, hvem han samarbejdede med i Chile og i Australien.

- Intet vides om importhierarkiet og hr. Parkers rolle i det, sagde dommeren. Hun tilføjede dog, at han må have haft kontakt med andre, "fordi en eller anden var nødt til at manipulere med systemet for mærkning af bagage i Santiago".