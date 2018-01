Da Rødovre Mighty Bulls søndag eftermiddag tabte 2-4 til Hvidovre Fighters i Metal Ligaen i ishockey, fik kampen også et trist efterspil for Rødovres Rasmus Astrup.

I løbet af aftenen fik den 32-årige spiller smerter i brystet og snurren i armene, og på hospitalet fik han konstateret en blodprop i hjertet.

Den blev han opereret for sent søndag aften, og han er i bedring, fortæller Rødovres sportschef, Jørgen Illemann, til TV2 Sport.

- Han har det efter omstændighederne godt. Han jokede allerede med mig i morges over telefonen. Rasmus er en rigtig glad dreng, og det virker han gudskelov stadig til at være, siger sportschefen.

- Han er fuld af fortrøstning. Nu skal han være indlagt et par dage og restituere og få ro.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget blodproppen, men der kan gå en del tid, førend den erfarne spiller er tilbage på isen.

- Han har fået at vide, at det kan tage alt fra to uger til to måneder, før han er tilbage, men jeg tror ikke selv på, at han er tilbage om to uger.

- Vi skal virkelig være sikre på, at han er fit, før vi sender ham på isen igen, siger Jørgen Illemann.

Rasmus Astrup har spillet mere end 500 kampe for Rødovre i karrieren.