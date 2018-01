Replik: Så skulle vi igen belemres med et groft og usagligt angreb på vores udmærkede og bæredygtige landbrug. I et indlæg den 4. januar:"Slavehandel blev også forbudt af moralske grunde"viser de to forfattere en dårlig moral med deres falske antagelser om, hvad de fæle "agrarspekulanter" vil finde på for at bekæmpe økologi. Stillet op på en sådan måde, at man skal opfatte det som facts, men som resten af deres indlæg er det komplet fri for fakta, der kan bevise deres uhyrlige påstande. Faktum er jo, at der intet modsætningsforhold består mellem de forskellige grene af landbruget. Det gælder om det er svineavl, kvægavl, kornavl, økologisk avl og alle andre områder. De arbejder alle for at skabe den største bæredygtighed i landbruget. Det er utroligt så meget vrøvl og usaglighed, de to "besserwissere" har begået. Bl.a. en påstand om, at man kan købe en flæskesteg til 25 kr.pr. kg. De laveste tilbud, jeg har set (og jeg følger godt med i tilbuds-brochurerne) var på 25 kr. pr. halvkilo, og jeg tror, det var i en af COOP's ellers så økologi-glade butikker. I øvrigt mener jeg, at det snart er længe siden, at COOP stoppede salget af burhønseæ , men det er måske gået hen over hovedet på de to herrer? Jeg kan i øvrigt ikke rigtig se sammenhængen med burhønseæg og prisen på flæskesteg.

Jeg hører til de 80-85 pct. af danske forbrugere, der ikke ligger under for "økologisme" som medierne (bl.a. Danmark) har så travlt med at promovere. Er det ikke snart på tide at få lidt mere variation og objektivitet ind i billedet? For mig - og sikkert alle andre "almindelige" forbrugere - er det mere væsentligt, at de fødevarer, vi køber, er danskproduceret og -kontrolleret. Så kan vi være sikre på, at de er friske og velsmagende og sunde. Det gælder både den animalske og vegetabilske produktion, uanset om den er økologisk eller ej.

Hvis disse påstande om, at dansk landbrug gennem mange år har leveret produkter fyldt med gift, som det påstås, kan jeg ikke forstå, at gennemsnitslevealderen i Danmark er stadig stigende, og at jeg selv, der har mæsket mig med flæskesteg og alt andet godt fra dansk landbrug i 88 år, ikke forlængst er død af det.