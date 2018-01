Replik: To indlæg har i den senere tid rystet kritik om dels præster og kirkers økonomi og skribenters sanddruelighed ud af ærmet for at mele egen kage. Begge påstår at lægge fakta på bordet, og det kan såmænd godt passe for begges vedkommende, men lad mig så lægge de manglende fakta på bordet.

Danmarks 2400 kirker har 2000 præster, der i gennemsnit betjener 35 personer inklusive turister og andet godtfolk, dåb, konfirmationer og vielser af alskens folk inkluderet om ugen.

Til det får folkekirken ca. 10 milliarder kroner om året plus tilskud til forskellige aktiviteter, så pastor emeritus Thomas Kristensen fra Hvide Sande kan vist ikke påstå, at kirken betaler noget som helst til nogen, der ikke er medlem af folkekirken. Prøv lige at regne ud, hvad det betyder af udgift/betaling til hver enkelt kirkegænger. Endvidere betyder det, at en præst har kontakt til en kirkegænger mindre end en om dagen ugen igennem.

Hvad angår tvungen bolig og deres tilstand skal jeg ikke udtale mig om, hvad den nu pensionerede præstskribent i disse spalter har været tilbudt, men jeg ved, at uanset udgifter til opvarmning, så har præster en særdeles billig husleje. Hvad angår løn og pension kan man se, hvad jeg ved om det i min nuværende arbejdsstatus som pensioneret tjenestemand. Jeg klager ikke, men har også meldt mig ud af folkekirken grundet kirkens urimelige forskelsstatus f.eks. i forhold til, hvad man byder frivillige i arbejdet med unge mennesker i foreningslivet i Danmark.

Folkekirken har ifølge min kilde Wikepedia fået lov at opspare en formue på 300 millioner kroner om året de senere år. Hvis foreningslivet kunne gøre det samme, ville den straks blive trukket i tilskud. Derfor kan vi roligt slå fast, at folkekirken er privilegeret, og derfor i demokratiets navn må tolerere en vis kritik. Hvad jeg derimod er enig med pastor emeritus Thomas Kristensen i er, at kritik af præsternes løn og pensionsaftaler er helt misforstået, for det er sket ved almindelige lønforhandlinger, som alle andre på arbejdsmarkedet og derfor fuldt berettiget.