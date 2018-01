Man skal ikke spejle sig i andre end sig selv og én løbet kilometer er en kilometer uanset om det er hurtigt eller langsomt, var budskabet til de mange, som var mødt op til informationsaften om Løb med Avisen.

Odense: Nogle har drømmen om at løbe et halvmaraton til sommer, andre den første 10-kilometer i Eventyrløbet, og atter andre med et mere beskedent håb om bare at komme i gang med at rejse sig fra sofaen og komme ud at løbe. Der var nok lige så mange gode grunde til at møde op til informationsaftenen om den 14. sæson med Løb med Avisen, som der mandag aften var deltagere på skoletorvet på Hunderupskolen i Odense. Løb Med Avisen Det er 14. sæson med Løb Med Avisen.



Træning finder sted hver mandag aften frem til slutningen af maj fra Hunderupskolen, Solfaldsvej i Odense.



Første fælles træningsaften er mandag den 15. januar, hvor der løbes klokken 18. Kom derfor i god tid og omklædt.



Det koster 150 kroner at deltage i Løb Med Avisen, og for de penge får man blandt andet træningsprogrammer, refleksvest, æble efter hver træning, foredrag og råd til træningsudstyr.



Det opfordres til, at man kommer cyklende til skolen, hvis man har mulighed for det. Kommer man i bil bør man kigge nøje efter reglerne for parkering for at undgå parkeringsbøder.



- Jeg savner nogle at løbe med, så det er derfor, jeg er her, fortalte Jesper Nørregaard fra Odense. Løb er ikke ukendt for ham, men det er svært at komme ud i kulden i vinterhalvåret, og så er det bare nemmere, når der er flere hundrede andre i samme situation. - Dertil kom jeg i en familiebrandert til at love at løbe halvmaraton, indrømmede Jesper Nørregaard. En anden var Franz Knudsen fra Nyborg, som til daglig kører ambulance og derfor ikke får rørt sig så meget som han gerne vil. - Jeg skal tabe mig, og så kan jeg godt lide at løbe sammen med andre, fortalte han i minutterne inden, at Torben Simonsen - løbsleder i HCA-Marathon og en af drivkræfterne i Løb Med Avisen - gik i gang med at fortælle om projektet.

Løb er meget enkelt

For det er langt fra nogen nyhed, for siden 2005 har 10.400 deltagere været igennem det. Nogle er selvfølgelig gengangere, mens andre er helt nye løbere, som først skal i gang med skiftevis at gå og løbe. For løb er egentligt meget enkelt, forklarede Torben Simonsen. - Man starter med at gå for så at gå lidt hurtigere, og igen lidt hurtigere, og så ender man med at løbe, som han forklarede det. Altsammen meget enkelt, og Løb Med Avisen er ingen konkurrence om at komme hurtigst tilbage fra træningsturene. - Det handler ikke om tempo, men om at komme ud at blive rørt. Det handler heller ikke om at være den sejeste, sagde Torben Simonsen. Forude venter 21 ugers træning hver mandag aften med undtagelse af anden påskedag og anden pinsedag. Men mandagstræningerne gør det ikke alene, advarede Torben Simonsen, for deltagerne skal også to gange ud på egen hånd i løbet af ugen, ligesom det er vigtigt at følge de træningsprogrammer, som er lagt på hjemmesiden. - Dem, der ikke følger træningsprogrammerne bliver ikke smidt ud, men det bliver hurtigt meget tydeligt, hvem der ikke får trænet, for de kan ikke følge med, efterhånden som vi når hen på foråret, sagde Torben Simonsen.

Billigt løbetøj