5

Lægernes generelle skepsis overfor virkningen af cannabis har haft stor betydning for den foreløbige succes af forsøgsordningen, der startede 1. januar. En lang række lægeorganisationer opfordrer de praktiserende læger til ikke at udskrive cannabis, fordi det er lægen, der står med ansvaret, og der samtidig er mangel på dokumentation af virkninger og bivirkninger. Sammen med den allerede eksisterende skepsis overfor cannabis som lægemiddel har det har betydet, at det indtil videre har været næsten umuligt for mange danskere at få ordineret cannabis hos deres egen læge.

Fra lægernes side kritiseres partierne bag aftalen for ikke at have sørget for, at sikkerheden og dokumentationen bag midlerne var i orden, mens regeringen opfordrer folk til at skifte læge, hvis de ikke kan få ordineret medicinen hos deres læge.

Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Lægemiddelstyrelsen, dr.dk