Sådan slipper du af med fnat

Fnat forsvinder ikke af sig selv. Hvis man ikke bliver behandlet, er der risiko for, at man udvikler eksem og anden kronisk hudsygdom.Midler til behandling af fnat fås i håndkøb. Følg brugsanvisningen ganske nøje. Og husk at behandle hele husstanden to gange med en uges mellemrum. Udover behandling af personer skal sengetøj og tøj vaskes ved minimum 60 grader.Ved behandling af fnat er det vigtigt, at hele familien bliver behandlet samtidig. Ellers er der risiko for, at de kommer igen efter to-tre uger, fordi fnatmiderne har levet videre hos enkelte i familien, og derefter smitter de andre endnu engang.Kilde: www.netdoktor.dk