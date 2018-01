Bodil Kash lukker inden længe sin butik Bodilles Verden, og hun gør det med en opsang - hvis faaborgenserne vil have butikker i deres by, skal de handle i dem, siger hun, og den nyindførte p-kontrol får også hårde ord med på vejen.

Hun har oplevet, at omsætningen, siden hun startede for 2,5 år siden, er faldet med cirka 30 procent.

- Og jeg har da også planer om at føre Bodilles Verden videre i en eller form. Præcis hvad der kommer til at ske - og hvor - ved jeg ikke endnu, men noget kommer til at ske. Jeg skal finde et sted med færre kvadratmeter og færre omkostninger, siger Bodil Kash.

Men den primære årsag til lukningen er, at butikken ikke kan levere en omsætning, så hun selv kan få en løn ud af det. Og det ærgrer hende, for Bodilles Verden var en drøm at etablere.

Med til at fremskynde beslutningen har også været, at hun har været igennem en knæoperation, der stadig volder hende en del problemer.

fynsSelv om butiks-drømmen er punkteret, mener hun, at hendes eksempel måske kan være med til at få folk til at vågne lidt op.

- For det er jo ikke kun mig, der har det svært, så derfor laver jeg lidt larm nu. Hvis faaborgenserne vil have butikker i deres by, bliver de nødt til at handle i dem frem for at køre til Rosengårdscentret. Så simpelt er det. Og man skal huske, at hvis vi får en midtby uden butikker, går det jo altså også ud over nogle af de andre erhverv, som byen skal leve af, siger hun.

Ifølge Bodil Kash hjælper det heller ikke, at Faaborg-Midtfyn Kommune - med accept fra Shopping Faaborg - har besluttet at genindføre parkeringskontrol i byen. Det er en helt forkert vej at gå, mener hun.

- Signalet er forkert. Det er ikke nogen hjælp til de handlende at indføre parkeringskontrol. Tværtimod. Vi mister kunder på det. Vi skulle derimod som by brande os på det stik modsatte, siger hun.