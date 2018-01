Bulldogs står tirsdag over for lokalrivalerne SønderjyskE i holdets femte kamp på bare ti dage. Med en sejr kan de fynske hunde komme på anden sejr i træk efter en stribe nederlag.

Ishockey: Odense Bulldogs rykkede op på tredjepladsen i isligaen efter en arbejdssejr på 3-2 over Herlev Eagles på hjemmebane. Tirsdag aften drager de fynske hunde til Vojens og SønderjyskE for at spille den femte kamp på ti dage.

Gæsterne fra Fyn er både på jagt efter point til slutspillet og på selvtillid til den ventende Final Four-turnering i slutningen af januar. Samtidig skal Michael Gaths mandskab tilbage på sporet efter fire nederlag og en enkelt sejr i ligaen.

De to hold har mødt hinanden tre gange tidligere, og alle tre gange er det blevet til fynsk triumf. Senest vandt Bulldogs 3-0 i en tam kamp, hvor lokalrivalerne ikke havde meget luft i ballonen.

Set på Sønderjyskes seneste kampe kan man forvente en større selvtillid og tro på tingene i lokalopgøret. Hjemmeholdet har senest slået topholdet Aalborg 4-2 efter at have været nede med 0-2, inden det blev til et knebent nederlag på 3-4 til Rungsted - efter en stilling på 1-4 i store dele af kampen. Odense Bulldogs har i modsætning tabt 6-2 til Aalborg og 5-0 til Rungsted i deres seneste opgør med hinanden.

Sønderjyske har tilmed været ramt af en lang række skader, men ifølge Jydske Vestkysten er klubben optimistisk omkring den tidligere NHL-spiller Patrick Dwyer, der ser ud til at blive klar igen efter en rygskade, han pådrog sig før kampen mod Rungsted.

På Bulldogs-holdkortet er canadieren Jamie Lewis også tilbage efter sygdom i de første kampe mod Rungsted og Frederikshavn.

Kampen mellem de to lokalrivaler spilles den 9. januar klokken 19.00 i Vojens.