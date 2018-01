Fodboldens kvindekommission påtager sig i de kommende år en rolle som vagthund for kvindefodbolden.

Formand Helle Thorning-Schmidt vil sikre sig, at Dansk Boldspil-Union (DBU) fører kvindekommissionens anbefalinger ud i livet. Anbefalingerne vil blive fremlagt i en rapport til april.

På et møde mandag i Hellerup besluttede kommissionen, at den ikke vil opløse sig selv med udgivelsen af rapporten, som det ellers var planen.

Thorning-Schmidt og kommissionen fik på mødet talt ud med DBU's ledelse og kvindelandsholdet om den konflikt, der i oktober førte til en aflysning af VM-kvalifikationskampen mod Sverige.

- Det var en skandale og en sort dag for dansk fodbold, at den kamp ikke blev spillet, siger Helle Thorning-Schmidt.

- Jeg var så irriteret, at jeg var ved at opgive ævred. Jeg ønskede ikke at fortsætte i kvindekommissionen. Jeg tog en snak med landsholdet, og de ville gerne have, at vi fortsatte.

- Nu har vi diskuteret det igen i dag, og alle synes, at vi skal fortsætte.

- Nu kommer vi til at skærpe anbefalingerne, og vi fortsætter også arbejdet, efter at vi har afleveret vores rapport til april. Vi vil holde DBU op på, at de rent faktisk gennemfører nogle af de anbefalinger, vi kommer med.

- Vi bliver en slags vagthund, siger hun.

Kvindekommissionen blev nedsat for to år siden af DBU og fik til opgave at komme med en række anbefalinger og målsætninger, der skal udvikle kvindefodbolden frem mod 2025.

Mandag blev det aftalt at bryde anbefalingerne ned i mindre dele.

- Vi har besluttet at gøre anbefalingerne skarpere og bryde dem ned, så vi i 2019 og 2020 kan spørge DBU, hvor langt de er nået, siger Helle Thorning-Schmidt.

Den tidligere statsminister regner derfor med, at arbejdet i kommissionen fortsætter minimum et par år mere.

- Nu må vi se, hvor lang tid vi fortsætter, men i hvert fald i et par år. Der er mulighed for at træde sammen både i 2018 og 2019, siger hun.

Helle Thorning-Schmidt vil ikke placere skylden for den aflyste landskamp mod Sverige et bestemt sted.

Landsholdsspillerne mødte ikke op i lejren i dagene frem mod kampen, da DBU og Spillerforeningen ikke kunne forhandle sig frem til vilkårene for at spille på landsholdet.

Til sidst så DBU sig nødsaget til at melde afbud til VM-kvalifikationskampen.

- Det er en meget kompleks sag, og der var fejl fra alle sider. Både fra DBU og Spillerforeningen, men også fra spillerne, der satte meget på spil.

- Det må aldrig ske igen, og mere dialog er nøglen til at undgå det, mener Helle Thorning-Schmidt.

Konsekvenserne af den aflyste kamp er endnu uvisse. I første omgang blev Danmark taberdømt med 0-3, men Det Svenske Fodboldforbund har anket dommen.

Helle Thorning-Schmidt håber ikke, at dommen bliver skærpet. Landsholdet risikerer i værste fald udelukkelse fra kommende kvalifikationer.

- Hvis det bliver en hårdere dom, så har vi spildt mange år i dansk kvindefodbold. Så får det også konsekvenser for ungdomslandsholdene.

- Bliver landsholdet udelukket fra turneringer fremadrettet, så rammer det også de unge spillere. Det vil være desillusionerende for dem, mener hun.

Foreløbig har kvindekommissionen 12 anbefalinger klar, men der kan nå at komme flere med i den endelige rapport.