Vissenbjerg/Kirke Søby/Trunderup: Søndag mellem klokken 13:30 og 18:45 har en indbrudstyv været forbi en bolig på Bøgevej i Vissenbjerg. Tyven knuste en rude i et vindue vendt mod haven, men hvad han eller hun nok ikke lige havde planlagt var, at vedkommende skar sig på ruden.

Derfor var der blodspor, som politiet kunne tage prøver af, da de kom frem til gerningsstedet. Der er endnu ikke overblik over, om tyven nåede at stjæle noget fra huset.

I Kirke Søby var der også en langfingret på spil. Det skete på Billesvej mellem torsdag eftermiddag og fredag morgen. Her blev en garageport revet af og smidt på jorden. Med sig fra stedet tog indbrudstyven 10 ruller dyrehegn. Her fandt politiet tydelige dækspor i græsset.

Nær Haarby var der i næsten samme tidsrum indbrud i loppemarkedet i den nedlagte trælast på Trunderupvej. På stedet kunne det ses, at en tyv have trampet græsset og buske ned foran et vindue, som stod åbent på bagsiden af bygningen. tyven havde været i mange skuffer og skabe, men umiddelbart så der endnu ikke ud til at være stjålet noget.