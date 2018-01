Johansen blev kendt i sin tid i Hvidovre, hvor han under den daværende fynske træner Steen Nedergaard udviklede sig så godt, at han fik en kontrakt i hollandske Heerenveen, inden turen gik hjem til OB til en fuldtidskontrakt.

- Timmi vælger at trappe ned, fordi han ikke kan få det hele til at hænge sammen tidsmæssigt, sagde Hemmingsen om spilleren, der har familiære hensyn ved siden af fodbolden, hvor navnet har været en fast del af scenen i et dusin år.

Desuden er Hasan Kuranyi, der er vokset op i OB's ungdomsafdeling og en overgang havde en kontrakt i ådalen, nu vender tilbage fra et ophold i tyrkisk fodbold. Kuranyi rundede Næstved før det, men vil nu prøve at etablere sig igen på divisionsplan i Danmark.

Træner Hemmingsen kan dog glæde sig over, at den ægte forsvarer Jack Nielsen er kommet tilbage fra Dalum , og Nielsen kan dække flere pladser - også venstre back.

I front glæder Hemmingsen sig til, at den stærke angriber Sandro Spasojevic vender tilbage, nu hvor genoptræningen efter en korsbåndsskade er ved at være afsluttet, så det kun er kamptræning og spil, der kan bringe topformen tilbage.

Marienlyst råder over løbestærke typer som Jonas Hansen, Jonas Hvilsom og Mads Hansen, som kan levere et stærkt presspil.

Og der bliver godt brug for al arbejdskraft i foråret i oprykningsslutspillet. Før starten ligger Hvidovre og Kjellerup på de to pladser, der giver direkte oprykning, men Marienlyst og flere andre hold er er lige i ryggen, mens Middelfart skal godt fra start for at holde trit.

På målmandspladsen vil teknisk sikre Jeppe Kirk med de fine boldfødder givet være førstevalg, og Marienlyst har fået tilgang af den unge Dalum-reserve, der vil teste sine evner som alternativ.

Marienlyst spiller den første træningskamp om et par uger, og premieren er lørdag den 17. marts ude mod FC Sydvest i Tønder, men allerede i anden runde kommer traditionsrige Frem til Windelsvej med de altid kåde og talrige fans som følgesvende.