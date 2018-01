Boksning: Bokseklubben Rollo havde to boksere med til Viking Box Cup i Nørresundby i weekenden. Der blev bokset 82 kampe med boksere fra Norge og Danmark. Rollo deltog med U15-bokseren Jessica Black, der var i ringen efter 10 måneders pause. Jessica Black trak samme modstander som sidste år, Christina Leirbakken fra BK Moss i Norge, og i en meget lige finalekamp vandt fynboen tre-to.

Mellemvægteren Jens Jørgen Winther Meyer fik lørdag comeback efter fire og et halvt års pause, og han mødte Lucas Olesen fra Struer. De to fightere havde henholdsvis 24 og 27 kampe, og det blev 25 kamps-jubilaren, der tog stikket hjem med en sejr med dommerstemmerne fem-nul. Efter en lige første omgang satte Winther damp på kedlerne i anden omgang, hvor han sendte sin modstander til tælling to gange efter flere hårde slagdueller. Tredje omgang blev ren overlevelse for begge boksere, som var meget trætte og kæmpede for at slutte godt af. Winther skulle have bokset finale om søndagen, men det satte en forstuvet pegefinger en stopper for. Nu kæmper han mod tiden om at blive klar til de jyske mesterskaber for elite, der bokses i Vejle sidste weekend i januar.

Rollo har tilmeldt sværvægter Rasmus Christiansen, mellemvægter Jens Jørgen Winther Meyer, weltervægter Lena Bertelsen samt U19 letvægter Cecilie Kølle til JM i Vejle og Jessica Black til U15-JM i Fjerritslev.