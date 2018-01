Debat: Regeringen er med til at fastholde utryghed og ulighed

Synspunkt: "Vi høster frugterne af de tunge beslutninger, vi tog efter finanskrisen. Reformer af dagpenge, efterløn og kontanthjælp."

Sådan sagde statsministeren i sin nytårstale, mens han i samme ombæring endnu engang fremhævede sit ønske om at bruge gevinsterne af reformerne på skattesænkninger.

Skattesænkninger, som vel og mærke vil gå til de mest velstillede danskere nord for København.

Statsministeren lovede dengang, at reformerne skulle bruges på at forbedre fremtidens velfærd, hvor vi bliver flere ældre og får brug for mere velfærd. Men nu løber statsministeren fra sit løfte - atter en gang - og svigter den gruppe af danskere, der har betalt prisen med højere pensionsalder og et mindre fleksibelt arbejdsmarked.

Tiden er simpelthen ikke til skattesænkninger til de rigeste.

Selv hører jeg ofte, at det at afvise skattesænkninger udelukkende er et spørgsmål om, at vi som samfund misunder de rige. Det passer ikke. At afvise skattesænkninger til de rigeste er ikke misundelse, nej, det er et forsvar af vores velfærdsmodel og et udtryk for, at vi ikke ønsker at øge uligheden og skabe et splittet Danmark. Modsat de borgerlige politikere, som står i kø for at hylde den stigende ulighed, vil vi samle Danmark igen og sikre fundamentet for det velfærdssamfund, der har gjort os til et af de mest lige lande i verden.

De skattesænkninger og reformer af velfærden, som vi har været vidne til de seneste par år, er årsagen til utryghed og ulighed - ikke omvendt. Man kunne passende spørge statsministeren og resten af regeringen, hvad skattesænkninger egentlig er værd? Hvad er en skattesænkning værd, hvis vores ældre, der har bidraget til samfundet i generationer, ikke kan få en ordentlig pleje? Hvad er skattesænkninger værd, hvis pædagogerne ikke har tid til at give vores børn et kram, når de falder i børnehaven? Hvad er skattesænkninger værd, hvis vi får et mere delt Danmark, hvor det er dit postnummer, der afgør, hvilke muligheder du får i livet?

Vores velfærdssamfund er bygget op omkring, at der er en sammenhængskraft og en fællesskabsfølelse mellem folk. Hvis den bliver udfordret, så vakler hele fundamentet for velfærdssamfundet. Tiden er ikke til skattelettelser. Vi har brug for, at pengene fra det økonomiske råderum bliver brugt på at sikre velfærden i fremtiden. Det har aldrig været vores opgave at hive de allerrigeste ud af rigdom, men det er vores opgave at løfte velfærden til gavn for alle danskere.