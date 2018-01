Damsbo Strand: I weekenden kom Fyns Politi en tur til stranden.

For enden af Landevejen og godt 50 meter inde i skoven ved Damsbo Strand nær Jordløse holdt en udbrændt bil. Det var en rytter på tur i området, der opdagede bilen og tilkaldte ordensmagten.

Bilen var dog så udbrændt, at det var svært for politiet at finde et stelnummer, og det er derfor med en vis usikkerhed, at vagthavende oplyser, at bilen er en hvid Skoda Fabia.

Politiet oplyser også, at bilen formentlig er antændt med vilje, og at de undersøger sagen nærmere.