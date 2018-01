Fredericia: Ungdommens Hus i Norgesgade har slået dørene op for byens mindste, men hvad man selv betegner som hyggeligste biograf. Ungdommens Røde Kors står søndag 14. januar kl. 10 for et børnearrangement i selskab med Walt Disneys film "Løvernes Konge". "Filmflokken", som er et nyt samarbejde imellem Ungdommens Røde Kors og Ungdommens Hus, har til formål at skabe et positivt fællesskab for børn i 8-12 års alderen, som bor i Fredericia Midtby. Filmklubben er et åbent tilbud.

Lørdag 13. januar kl. 13. inviterer "Filmflokken" til åbningsreception i Ungdommens Hus, hvor interesserede kan komme at høre mere.

Der er også noget for voksne. Dokumentarfilmen "Vold i kærlighedens navn" er blevet til, efter at et filmhold for første gang er lukket ind på det danske kvindekrisecenter, Danner i København. Her oplever man, hvordan kvinderne bag trygge mure samler kræfter og finder styrken til at rejse sig igen. Den vises tirsdag 16. januar kl. 19. Filmen er instrueret af Christina Rosendahl.

Efter filmen vil leder af krisecentret i Fredericia Bente Hedemann fortælle om Fredericia Krisecenter. Hun vil give faktuelle oplysninger og skitsere et typisk voldsforløb. Bente Hedemann vil også fortælle, hvad man som venner og pårørende kan gøre. Film og foredrag koster 40 kr. Billetter kan købes i døren fra kl. 18.30.

"Filmflokken" viser ikke de store biografpremierer, men lægger kræfterne inden for B-film, kult og dokumentar. Der er også plads til mindre arrangementer, foredrag eller shows. /EXP