Marketingafdelingen i gartnerorganisationen Floradania skal frem over stå for den årlige blomsterfestival i midtbyen.

Et ønske om at rykke gartnerierhvervet tættere på Odense Blomsterfestival har fået festivalens bestyrelsesformand til at ønske at samarbejde med marketingafdelingen i virksomheden Floradania.

Det betyder, at Floradania marketingafdeling fremover vil stå for den praktiske afvikling af Odense Blomsterfestival, fortæller Jan Knudsen, der er blomsterfestivalens bestyrelsesformand, der understreger, at festivalen stadig vil være ejet af foreningen bag Odense Blomsterfestival.

Odense Blomsterfestival Odense Blomsterfestival 2018 finder sted 16.-19. august 2018 med temaet "Cycling - Recycling".



Kronprinsesse Mary er fortsat festivalens protektor.



Festivalen har i år fundet sted 19. gange - de seneste fire med Henrietta Rasmussen forrest.



Hun og Floradania Marketing kender udmærket hinanden, idet de sidder i kontor ved siden af hinanden på Hvidkærvej.

Mens blomsterfestivalen har fundet sted i Odense siden 1999 og hvert år tiltrukket flere end 200.000 gæster, er Floradania Marketing ejet af Flora Dania, som er potteplantegartneriernes og -salgsselskabernes brancheforening, og har på den måde gennem flere år været samarbejdspartner og sponsor for blomsterfestivalen.

- Vi ser det som en spændende mulighed at få lov til at videreudvikle det allerede gode event, som Odense Blomsterfestival er. Med udgangspunkt i Floradania Marketings erfaring er jeg sikker på, vi kan være med til at knytte festivalen og gartnerierhvervet endnu tættere sammen og selvfølgelig samtidig skabe en endnu mere attraktiv festival for de besøgende, siger Peter Larsen-Ledet, der er direktør i Floradania Marketing.

Organisationen tæller tre mand, hvilket ifølge Peter Larsen-Ledet ganske rigtigt betyder, at der skal mange til at løfte arven efter Henrietta Rasmussen, der har stået bag den kreative udvikling af Odense Blomsterfestival de seneste fire år. Ifølge ham vil odenseanere formentlig ikke kunne se, at festivalen frem over ledes af en afdeling frem for en enkeltperson. Det handler nemlig ikke om at ændre festivalen indadtil.

- Vi har en masse erfaring med messer og udstillinger, og da kun 30 procent af potteplanterne bliver solgt på hjemmemarkedet, vil vi gerne vise udlandet, hvordan de kan bruges. Vi vil gerne have, at professionelle indkøbere kommer hertil og ser festivalen, for at sælge blomster handler om at skabe en oplevelse, og sådan en god oplevelse er festivalen. Desuden vil de også kunne møde gartnerne på hjemmebane og lære dem at kende, siger han.

Henrietta Rasmussen har valgt at fratræde sin stilling ved årsskiftet, men for at sikre en så glidende overgang som muligt, har hun sagt ja til at fortsætte yderligere to måneder.

