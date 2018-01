Et politisk flertal besluttede på ekstraordinært byrådsmøde mandag at sløjfe at bruge penge på en udbygning af Tallerupskolen. Socialdemokratiets Charlotte Vincentz Petersen mener ikke, det er rimeligt at straffe skolen, bare fordi der er kommet et nyt flertal i byrådet.

Helt unormalt var der byrådsmøde mandag kl. 11.

Men det var et ekstraordinært møde med ét punkt: Skulle man annullere beslutningen om at udbygge Tallerupskolen og beholde pengene til ombygningen på skoleområdet? Forslaget var stillet af borgmester Søren Steen Andersen (V).

Ja, mente et flertal bestående af 17 (V, K, R og SF) mod 12 (S, DF og EL).

Overbygningerne i Tommerup 21. februar 2017 besluttede S, DF og EL at samle overbygningerne i Tommerup-området på Tallerupskolen.



28. juni besluttede samme flertal at sætte gang i udbygning af Tallerupskolen for 15 mio. kr. for at give plads til alle elever.



I august startede elever fra Tommerup Skole i 7. klasse på Tallerupskolen.



29. november foreslog Søren Steen Andersen (V) at annullere planerne om en udbygning af Tallerupskolen.



20. december besluttede S, DF og EL at reducere omkostningerne på Tallerupskolen til 7,9 mio. kr. for at imødegå de pladsproblemer, der er gældende, selvom Tommerup Skole har en overbygning.

Foruden skolerne bevarer deres overbygninger betyder det, at en tilbygning på Tallerupskolen med to klasseværelser og et faglokale, som ellers blev vedtaget på byrådsmødet 20. december i det gamle byråd til 7,9 mio. kr., nu små to uger efter alligevel ikke bliver til noget - besluttede det nye byråd. Spørgsmålet blev aktuelt efter valget, der gav flertal for at tilbagerulle beslutningen om en fælles overbygning for Tommerup Skole og Tallerupskolen i Tommerup St.

Charlotte Vincentz Petersen (S) prøvede at få flertallet på bedre tanker.

- Hvis vi vil, kan vi godt fortsætte med byggeriet på Tallerupskolen, så der er chance for, at der er det reelt frie skolevalg i sommeren 2018, sagde hun med tanke på, der kan vise sig at være for lidt plads.

Hun henviste til administrationens analyser af, der var behov for klasseværelser på Tallerupskolen til sommer.

- Vi synes ikke det er rimeligt, skolen nu skal straffes alene, fordi der er tegnet et nyt flertal.

- Skal en sag tages op på ny, så skal der være nye oplysninger i sagen. Det synes vi ikke, der er. Derfor vil vi anbefale, at vi tager sagen af, sagde Charlotte Vincentz Petersen.