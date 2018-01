Marstal: Det var i januar 2017, at tre kvinder, Nina Andersen Lone Søndergaard og Julie Skaar, købte den for længst nedlagte Motorfabriken Marstal for 1000 kroner. Knap et år senere er de blandt de mange indstillede til Den Sydfynske Initiativpris, som bliver uddelt på Fyns Amts Avis' fødselsdag den 2. februar.

Det er John Kristensen, der har indstillet de tre for deres arbejde med at omdanne den nedlagte fabrik til et kultur-, konference- og mødested på havnen i Marstal. Han skriver blandt andet:

- Lone, Nina og Julie er med enestående gåpåmod og dygtighed ved at skabe en enestående institution i en forsømt by.

Fristen for at indstille er mandag den 8. januar. (ando)