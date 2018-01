I en hel uge kørte en fynbo rundt uden at vide, at han i solklappen på sin bil havde en Lottokupon liggende med en værdi af 3.750.000 kroner.

Fynbo har vundet 3.750.000 kroner i lotto. Millionkuponen havde han kørt rundt med solklappen i bilen i en uge, uden at vide det.

Tallene var blevet udtrukket forrige lørdag, hvor en pulje på 15 millioner blev delt mellem fire vindere. Manden var lørdagen efter taget ned for at handle og få tjekket sine vanlige lynlotto-kuponer. Som vanligt, jokede han med kioskpersonalet, da han lagde kuponen på disken med et smil og ordene: ”Og jeg vil bare gerne være anonym”.

Men da det gik op for ham, at gevinsten var over 9.999 kroner – og at kioskpersonalet fortalte ham, at det altså godt kunne betyde, at der var tale om den helt store - stivnede smilet og blodet begyndte at bruse i kroppen.

- Det er jo frygteligt at tænke på nu, at den bare havde ligget der (i bilen, red.). Men det er jo bare smart, for så har man den altid med, hvis man lige kommer forbi kiosken. Men det kan da godt være, at jeg fra nu af vil lægge mine kuponer et andet sted, fortæller den glade millionær til Danske Spil i en pressemeddelelse.